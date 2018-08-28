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Türk Hava Kuvvetlerinden 'büyük adım': F-16 lastikleri artık yerli

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Türk Hava Kuvvetleri, PETLAS tarafından üretilen F-16 iniş takım lastiklerini kullanmaya başladı.
Türk Hava Kuvvetlerinden 'büyük adım': F-16 lastikleri artık yerli

Eskişehir’deki 401’inci Filo’da yapılan testlerin ardından, lastikler yurtdışındaki testlerden de başarıyla geçti. ABD üretimi  F-16'ların yerli  lastikleri, Türk Hava Kuvvetleri ile birlikte Güney Kore tarafından da kullanılacak.

Lastiklerin testlerini, Eskişehir’de konuşlu 401’inci Test Filo Komutanlığı yaptı.  Lastikler limitlerin en üst sınırlarda test edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren PETLAS yetkilileri, “F-16 ana iniş takımı lastiğimizin, zorlu bir geliştirme süreci ve bir o kadar yoğun test sürecinden başarı ile geçmiş olması bizim için hem çok önemli bir başarı hem de Petlas’ ın elde etmiş olduğu üstün lastik teknolojisi ve yeteneklerinin somut bir göstergesi” diye konuştu.

Uzun yıllardır Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan uçak lastiklerini imal eden PETLAS, havacılık konusunda ürün yelpazesini geliştirmek üzere de çalışmalar yapıyor.

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