Türk kargo uçağı Kırgızistan’da düştü!

İlk olarak Reuters’ın geçtiği habere göre, Hong Kong’dan havalanan uçak Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Manas Havaalanı’na iniş yapmak üzereyken düştü.

Hong Kong’dan havalanan Türk kargo uçağı, Kırgısiztan’ın başkenti Bişkek’e inişe hazırlanırken yerleşim yerlerinin üzerine düştü. Reuters, mürettebat ve yerel halktan en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, uçağın ACT Havayolları’na ait olduğunu belirten AA, ölü sayısını 32 olarak verdi.

İlk olarak Reuters’ın geçtiği habere göre, Hong Kong’dan havalanan uçak Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Manas Havaalanı’na iniş yapmak üzereyken düştü.

Ajansın verdiği ilk bilgilere göre, kötü hava koşulları nedeniyle düşen Boeing 747 kargo uçağının pilotunun cesedine ulaşıldı.

Uçağın, yerleşim yerlerinin üzerine düştüğü ve 19 kişinin de bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı da, Hong Kong – Bişkek seferini yapan ACT Havayolları’na ait kargo uçağı Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine düştüğünü duyurdu.

Ölü sayısını ilk olatak “6’sı çocuk 15 kişi” olarak veren AA, daha sonra sayının 32’ye yükseldiğini belirtti.

Yakıt ikmali için iniş yapan ve 4 mürettebatı olan uçağın kötü hava koşuları nedeniyle düştüğü belirtildi.