Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin yeni başkanı Simone Kaslowski

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 49’uncu genel kurulunda yeni başkanını seçti. Seçime tek aday olarak giren Simone Kaslowski, Erol Bilecik’ten görevi devralacak.

Simone Kaslowski, 1963 yılında İtalya’nın Torine kentinde dünyaya geldi. Babası Aldo Kaslowski, annesi Guia Kaslowski. Organik Kimya Genel Müdürü Stefano Kaslowski ise kardeşi.

İstanbul’da Pierre Loti Lisesinden 1980 yılında mezun olan yeni TÜSİAD başkanı, 1980 yılında başladığı Worcester, Massachusetts’te bulunan Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun oldu.

Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya’nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO’su olan ve yönetim kurulu üyeliğini üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti.

Halihazırda 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul’da Kemerburgaz ve Tuzla’da, yurt dışında ise Hollanda’nın Roterdam ve İsviçre’nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.

Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde ‘Kimya İhtisas Bölgesi’Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu.

TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD yönetim kurulu üyeliği yapan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu saşkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası başkanlığı görevlerini yürüttü.

Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu’ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye’nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirdi.

2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, bugünkü genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.

Evli ve üç çocuk babası Kaslowski, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca biliyor.