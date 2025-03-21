Türk Tabipler Birliği: Biber gazı derhal yasaklansın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) biber gazı gibi göz yaşartıcı gazların kimyasal silah olarak değerlendirilmesini ve kullanımlarının derhal yasaklanması istedi.

1997’de Türkiye’nin imzaladığı ‘Kimyasal Silahlar Konvansiyonu‘na göre; biber gazı ve benzerlerinin kapalı yerlerde, yakın mesafeden veya bir topluluğa çok yoğun olarak kullanılması halinde kimyasal silaha dönüşüyor.

TTB, “Türkiye’de yaşanan son olayların görüntüleri ve bizzat tanık olduğumuz olaylar biber gazının gösteri kontrol ajanı olarak değil kimyasal silah olarak kullanıldığını gösteriyor” dedi.

TTB Merkez Konseyi bugün yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

* Anayasal bir hak olan toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan yurttaşlara yönelik olarak uygulanan şiddet ve kimyasal gazların kullanılması kabul edilemez. Kolluk kuvvetinin temel görevi bu tür barışçıl ve anayasal haklarını kullanan yurttaşların güvenliğini ve esenliğini korumaktır.

* Türkiye’de son iki gündür Anayasal hakkını kullanan yurttaşlara ‘biber gazı’ olarak adlandıran; uluslararası literatürde kimyasal silah olarak değerlendirilen; gösteri kontrol ajanı olarak değil tamamen kimyasal silah olarak kullanıldığını düşündüren görüntüler kamuoyuna yansımaktadır.

* Türk Tabipleri Birliği tarafından 2011’de yayınlanan Gösteri Kontrol Ajanları kitapçığında biber gazının ölümcül etkileri aktarılmıştır ve Türkiye’de meydana gelen ölümler dile getirilmiştir.

* Türkiye’de hepimizin bildiği gibi Hopa’da öldürülen öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümünün biber gazıyla ilgili olduğu Adli Tıp Kurumu raporları tarafından da net olarak teyit edilmiştir. Musa Dağ, Çayan Birben, Mevlüt Altun, Hacı Zengin, Kazım Şeker bugüne kadar biber gazı maruziyeti sonucu ölen yurttaşlarımızdandırlar.

* Gerek toplum gerekse birey sağlığı açısından çok kötü sonuçlar doğurabileceğini bilimsel kanıtlarla da öngördüğümüz göz yaşartıcı gazlar kimyasal silah olarak değerlendirilmeli ve kullanımları derhal yasaklanmalıdır.

Biber gazı atanlar dahil herkesi tehdit ediyor

Biber gazı olarak bilinen Oleoresin Capsicum (OC) organik kökenli olmasına rağmen hemen tüm ilaçlar ve zehirler gibi kimyasal bir formülasyondur. Biber gazı Capsaicinler grubundan ‘C-trans-8-methyl-N-vanillyl-6-nonenamide’ formüllü kimyasal maddedir.

Bu kimyasal madde 1970’lerde ilk olarak vahşi hayvanlara daha sonraları azılı saldırganlara karşı bireysel korunma; ilerleyen dönemlerde de açık alanlardaki toplumsal olaylarda belli ilke ve kurallara uyularak değişik ülkelerin güvenlik güçlerince kullanılmaya başlanmıştı.

Öte yandan biber gazını kullananlar için meslek hastalıklarına da zemin hazırlıyor. Meslek hastalıklarının evrensel tanımı kişinin yapmakta olduğu iş nedeniyle tekrarlayan maruz kalım sonucu ortaya çıkan hastalıkların tümündeki altta yatan/tetikleyici/hazırlayıcı faktör.

Biber gazını ve diğer kimyasal maddeleri mesleği gereği sürekli kullanmakta olan güvenlik güçleri, bu olayları izlemek zorunda olan basın-yayın organı çalışanları, tıbbi müdahalede bulunan sağlık çalışanları, olayların geçtiği alanlarda çalışanlar, sokakta çalışan temizlik görevlileri, işyeri sahipleri vb kesim için de bu maddeler bir meslek hastalığı riskidir.

Biber gazının insan sağlığı üzerindeki kronik etkileri tam olarak bilinmese de deneysel hayvan çalışmalarındaki çok ciddi genetik değişiklik ve kanser yapıcı etkiler bu konuda bir fikir vermesi için şimdilik yeterlidir.

Biber gazı vb maddeler, bu maddeleri kullananlarda da tıpkı gaza maruz kalanlar gibi göz, solunum sistemi, kalp ve damar sistemi, karaciğer, üreme organlarında erken ve geç dönemde çeşitli hastalıklara sebep oluyor.