Türk-Yunan dostluğu.. Hangi adalara "kapıda vize" ile seyahat mümkün olacak?

Açıklamasında vize konusuna da değinen Miçotakis, Türk ve Yunan öğrenciler arasında daha yakın ilişkiler sağlanması için Türk öğrencilerin vizeden muaf tutulması konusunun da ele alındığını söyledi.
Miçotakis ayrıca Türk vatandaşlarının Doğu Ege'deki 10 Yunan adasını kapıda vize ile yılda yedi gün süreyle ziyaret edebilmesini sağlayan uygulamanın yeniden hayata geçirileceğini söyledi.
Bu adalar şunlar:
Midilli, Limni, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, Kos, Rodos, Simi ve Meis.
Yunan gazetesi Ta Nea'ya göre, vize masrafı 60 euro olacak.
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