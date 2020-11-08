Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan müşterilerine 15 bin TL kredi imkanı

GSM operatörleri tarafından yapılan ortak bir çalışma sayesinde Türkiye’de hizmet veren üç adet ana GSM operatörü müşterilerine 15 bin TL’ye kadar kredi sunabilecek.

KKB puanı düşük olan vatandaşlarımızın en büyük seçeneği yine GSM operatörleri olacak. GMS operatörleri tarafından yapılan ortak bir çalışma sayesinde Türkiye’de hizmet veren üç adet ana GSM operatörü müşterilerine 15 bin TL’ye kadar kredi sunabilecek. Sunulacak olan kredi paketleri tıpkı banka mantığı ile çalışacak ancak tek farkı taksit tutarları telefon faturalarına yansıtılacak.



Burada değişiklik yok gibi görünüyor ancak her ay telefon faturanızın 2 bin TL olması sizi zorlayabilir. Tabii ki bu seçeceğiniz vade sayılarına göre de değişiklik gösterecektir. GSM operatörleri yapmış oldukları toplantı sonrasında ortak bir karara vararak Türkiye’de müşterileri olan 40 milyon kişinin daha rahat bir şekilde acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlayacak.



Bankaların oluşturmuş oldukları finansla mağduriyet GSM operatörleri tarafından giderilecek. Vatandaşlarımızın Korona virüs salgını sonrasında yaşamış oldukları ekonomik sıkıntıların farkında olan GSM operatörleri bundan böyle talep eden tüm müşterilerine rahat bir şekilde kredi sunabilecek.



KKB notu düşük olan vatandaşlarımız şu aşamada bankalardan hiçbir şekilde kredi kullanamıyor. Bankaların bu oluşturmuş oldukları mağduriyeti giderebilmek ve daha fazla müşteriyi ilgili GSM operatörlerine daha fazla bağımlı hale getirebilmek adına kredi paketleri sunulacak. Sunulacak olan kredi paketlerinin ve çalışma modellerinin hala nasıl olacağı net olarak bilinmiyor. Bilinmemesinin en büyük nedeni ise GSM operatörlerinin herhangi bir şekilde basın açıklaması yapmamasından kaynaklanıyor.



Yapılacak olan basın açıklamaları ile beraber GSM operatörlerinin ne kadar tutarda bir kredi sağlayabileceği, ne kadar süre vade sunabilecekleri ve faiz oranları gibi ek seçenekler de belli olmuş olacak. İnsanların şu aşamada GSM operatörlerine kredi başvurusu yapması imkânsız. Böyle bir seçenek şu aşamada yok. Ancak ülkemizde 2021 yılının gelmesi ile beraber GSM operatörlerinin kredi paketlerine başvuru için farklı bir seçenek oluşturabilecekleri düşünülüyor.



Ayrıca GSM operatörlerinin kredi tutarlarını müşterilerine nasıl ulaştırabilecekleri hala bilinmiyor. Yani bir müşteri Türkcell’e kredi başvurusu yaptı. Kredi başvurusu onaylandı. Ancak onaylanan kredi tutarını ne yolla alabileceği hala bilinmiyor. Bu kadar bilinmezliğin içinde insanların nasıl güvenebileceği de hala meçhul.

VADE, FAİZ VE ÖDEME YOLU NE OLACAK?



Kullanılacak olan kredilerin hangi süre ile vadeli olacağı, kredi paketlerinin ne kadar faiz oranı ile müşterilere sunulacağı ya da onaylanmış tutarların şahıslara nasıl aktarılacağı gibi birbirinden muallak onlarca soru var. Geçtiğimiz ay yaptığımız haberimizde 100’den fazla okurumuzun konu ile ilgili soru sorması üzerine toplu bir cevap oluşturmak istedik.



Yani ülkemizde GSM operatörlerinin ne şekilde kredi paketi sağlayabileceği konusunda hala net bir bilgi yok. Umuyoruz ki en kısa süre içerisinde tüm sorularımızın yanıtları GSM operatörleri tarafından sağlanabilir.



HANGİ OPERATÖRLER KREDİ VERECEK?



Yapılan toplantıda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yetkililerinin bulunduğu ifade ediliyor. Yani bu üç ana GSM operatörü de Türkiye’de kredi paketi sunacak. Ancak kredi paketi sunmadan önce öncelikle BDDK tarafından lisansların alınması ve alt yapının hazırlanması gerekecektir.



Evet, bir çalışma var ancak hala tohum seviyesinde bir çalışma olduğu için şu aşamada hiçbir GSM operatörü konu hakkında net bir açıklama yapmıyor. Yapılacak olan açıklamalar sayesinde bizler de basın olarak okurlarımızın bu konu ile ilgili merak ettiği tüm detayları aktarıyor olacağız.