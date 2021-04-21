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Türkiye aşıları borçla mı aldı?

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, “Hazine’de para kalmadığı ve toplamda 600 milyon dolar tutan aşıların swap işlemleri yapılarak borçla alındığı iddiaları doğru mudur?” diye sordu.
Türkiye aşıları borçla mı aldı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, “Hazine’de para kalmadığı ve toplamda 600 milyon dolar tutan aşıların swap işlemleri yapılarak borçla alındığı iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

ANKA’da yer alan habere göre, Tanrıkulu, Bakan Elvan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Tanrıkulu, “Hazine’de para kalmadığı ve toplamda 600 Milyon dolar tutan aşıların swap işlemleri yapılarak borçla alındığı iddiaları doğru mudur?” ifadesini kullandı.

Tanrıkulu, sorusunu destekleyecek verileri de Sağlık Bakanlığı raporuna atıfla açıkladı. Tanrıkulu, Sağlık Bakanlığı Strateji Başkanlığı’nın 2020 yılı dönem sonu ile 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart dönemi mali tablolarında “Aşılama hizmetlerine yapılan harcama” kaleminin yer almadığına dikkat çekerek, “Aşılama hizmetlerine yapılan harcamaların yer almaması talimatını kim ya da kimler vermiştir?” sorusuna da yanıt verilmesini istedi.

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