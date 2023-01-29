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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı yayınlandı

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı yayınlandı. Uyarıda, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe dikkat çekildi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlayarak, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığınca ABD için yayınlanan seyahat uyarısında, ABD’nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde Tyre Nichols isimli bir kişinin polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar yapıldığı ve ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığının müşahede edildiği kaydedildi.

Uyarıda, "Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığının Avrupa ülkeleri için yayınlandığı seyahat uyarısında da son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde ve terör örgütü iltisaklı gruplarca Türkiye karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiğine dikkat çekildi.

Uyarıda, Avrupa’da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmelerin, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.

Söz konusu uyarıda, "Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir." denildi.

ABD'de ve Avrupa’da yaşayan veya ABD'ye ve Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının ihtiyaç halinde, +90 312 292 29 29 numarasından Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurabileceği kaydedildi.

ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya, Türkiye için seyahat uyarısı yayınlamıştı.

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