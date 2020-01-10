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Türkiye Diyanet İşleri Başkanı'ndan çocuk açıklaması: İkinin altına düşürmememiz lazım. Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gib

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Türkiye Diyanet İşleri Başkanı'ndan çocuk açıklaması: İkinin altına düşürmememiz lazım. Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gib
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı'ndan çocuk açıklaması: İkinin altına düşürmememiz lazım. Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gib

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ailelerin çocuk sayısını ikinin altına düşürmemeleri gerektiğini belirterek, "Mutlaka ikinin üzerinde, üç, dört gibi. Nüfus yapımızı hem sağlam hem nicelik olarak hem de nitelik olarak geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı makamında ziyaret etti. 

Bir gazetecinin, "Aile başına düşen çocuk sayısının ikinin altına indiği yönündeki araştırmayla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Erbaş, aile yapısının sağlam olması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını 'Peygamberimiz ve aile' seçmelerinin en önemli gerekçelerinden birisinin bu olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Hem neslimizi hem gençliğimizi daha dinamik, daha verimli, daha inançlı, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olarak yetiştirmeye çalışmak hem de bu konuda özellikle nikah, evlilik, aile yapısını sağlam tutmak, çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve hepsinden de önemlisi evliliği gençlerimizde teşvik etmek, çocuk sayısını artırmak gibi bütün bu konularda farkındalık oluşturmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

 

"Geçmişte aile başına düşen çocuk sayısı dörtler, beşlerle ifade edilirdi" diyen Erbaş, şunları söyledi:

"Ama şimdi ikilerde. Bunu ikinin altına düşürmememiz lazım. Mutlaka ikinin üzerinde, üç, dört gibi geliştirerek nüfus yapımızı hem sağlam hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda toplumumuzun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmamız lazım çünkü aile toplumun bel kemiğidir. Aile hem sayısal hem de nitelik olarak sağlam olursa biz toplum olarak da sağlam bir yapıya sahip oluruz. Millet, devlet olarak vatanımız, birliğimiz ve beraberliğimiz noktasında da her zaman iyi bir noktada oluruz."

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