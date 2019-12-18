'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Konsensus Araştırmanı’nın en güvenilir kurumlar listesinin verilerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıllarca birinci olduğunu anımsatan Altaylı, bu yılki sonuçların kendisini şaşırttığını dile getirdi.

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Konsensus Araştırmanı’nın en güvenilir kurumlar listesinin verilerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıllarca birinci olduğunu anımsatan Altaylı, bu yılki sonuçların kendisini şaşırttığını dile getirdi.

Türkiye’nin en güvenilir kurumunun Meteoroloji Genel Müdürlüğü olduğunu belirten Altaylı ikincisi sırada ise Türk Hava Kurumu’nun yer aldığını ifade etti.

Altaylı’nın paylaştığı liste şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türk Hava Kurumu Türk Silahlı Kuvvetleri Devlet Hastaneleri Devlet Okulları Orman Genel Müdürlüğü Devlet üniversiteleri Polis ve emniyet güçleri Belediyeler Devlet kurumları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hak edilmiş bir birincilik olduğunu savunan Altaylı, Çünkü bilime dayalı, evrensel kurallar ile tespit yapıyor ve dünyadaki benzeri kurumlarla işbirliği içinde. 'En iyi ben bilirim' demiyor. Tüm meteorolojik tahmin kuruluşları ile bilgi alışverişi yapıyor, dünyadaki gelişmelerle anlık bağlantı halinde. 'Yerli ve millî' ama evrensel. Helal sana Meteoroloji" diye yazdı.

Yazının devamı için tıklayın