Türkiye ''hasta'' ile ''vaka''yı ayırdı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından bir basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, günlük açıklanan koronavirüs tablosundaki hasta sayısıyla alakalı "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" dedi.

Hasta-vaka verileriyle alakalı sorulan bir soruya ise Bakan Koca, "Hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta sayısı; hasta, semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan hastanede yatmayan; semptomu olan ve hastanede yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" diye konuştu.

DSÖ: BELİRTİ VE SEMPTOMLARDAN BAĞIMSIZ LABORATUVAR TESTİ POZİTİF OLANLAR COVID-19

Dünya Sağlık Örgütü'nün onaylı vaka tanımına göre ise; Klinik belirti ve semptomlardan bağımsız olarak laboratuvar testi pozitif olanlar Covid-19 olarak kabul ediliyor ve ülkeler salgın sürecini "onaylı vaka" sayısı ile ölçüyor.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI ULUSLARARASI BASINDA

İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye sadece semptomatik koronavirüs vakalarını yayınlıyor" başlığıyla Bakan Koca'nın açıklamalarını uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Reuters'a göre, Sağlık Bakanı, koronavirüs vaka sayısının resmi rakamların 19 katı olduğu iddiasını çürüttü. Haberde, salı günü CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in paylaştığı bir belgede, Sağlık Bakanlığı'nın 10 Eylül'de açıkladığı 1.512 yeni hastaya kıyasla, pozitif vaka sayısının 29 bin 377 olduğu iddia edildi. Belgenin Sağlık Bakanlığı'nın resmi laboratuvar sonuçları portalının halk tarafından erişilemeyen bir ekran görüntüsü olduğu öne sürüldü. Bakan Koca'nın ise, Bakanlığın böyle bir arayüze sahip olmadığı, yapılan test sayısının yanlış olduğu ve belge üzerinde tarih bulunmadığı ifadeleri paylaşıldı.

BAKAN KOCA: TABLODAKİ BÜTÜN VERİLER, BÜTÜN RAKAMLAR DOĞRU

Belge denilen, iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim yazılım programımızda böyle birr arayüz yok. O gün için sözlü söylenen 10 Eylül olduğu söylenen gün için yapılan test sayısı 112 binlerde. 152 bin olduğu söyleniyor. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız? Ben konuşmamda da ifade etmeye çalıştım, özellikle salgının seyrinde yapılan mücadele son derece önemli. Biz sahada tespit edilen herkesi özellikle filyasyonu, temaslı takibi yapıyoruz. Herhangi bir vatandaşı gizleyerek temaslı takip yapmıyoruz. Bütün vakalar için yapıyoruz bunu. Bunun dışında bütün vakalar ayrıca güvenlikli alan oluşturma noktasında devrede olan HES sistemimizin içinde. Bütün vakalar HES'te sözkonusu. Siz vakayı gizleyerek filyasyonu önleyebilir misiniz, güvenlik alanı ortadan kaldırdığınızda bu salgınla mücadele edebilir misiniz? Eğer denilen şekilde olmuş olsa idi şu dönemde hastanedeki yatak doluluk oranlarımız halen niye yüzde 50'lerin altında. Yoğun bakamı hala niye yüzde 66'larda. Bizim verdiğimiz tablodaki bütün bilgilerin hepsi, tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur. Mücadelede de özellikle şu dönemde gizlenerek herhangi bir şey yapılmıyor, gizlenerek yapılmıyor. Bütün pozitif tespit edilen vakalar üzerinden yapılıyor.

VAKA SAYISI, HASTA SAYISI OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı temmuz ayında günlük olarak paylaştığı koronavirüs verilerinin ifadesinde değişikliğe gitmişti. 28 Temmuz tarihinde koronavirüs tablosunda 'Vaka Sayısı' olarak belirtilen kısım, 29 Temmuz'da 'Hasta Sayısı' olarak değiştirilmişti.