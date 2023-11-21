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Türkiye ile Cezayir LNG anlaşması 2027'e kadar uzatıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cezayir ile LNG anlaşması 2027'e kadar uzatıldı, yıllık 4,4 milyar metreküp alınacak" dedi.
Türkiye ile Cezayir LNG anlaşması 2027'e kadar uzatıldı

Cezayir’den Türkiye’ye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimine dönük olarak imzalanan anlaşmanın süresi 2027 yılına uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini 3 yıl daha uzattıklarını kaydederek “Bu süre içerisinde Türkiye, Cezayir’den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek. Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade, taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır” dedi.

İş birlikleri derinleşiyor

Türkiye, enerjide arz güvenliğini sağlamak amacıyla farklı ülkelerle yaptığı iş birliklerini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da doğal gazda bir yandan altyapıyı güçlendirecek adımlar atarken diğer taraftan LNG alma ve gazlaştırma kabiliyetlerini arttırıyor.

İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önemli imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katıldığı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından BOTAŞ ile Cezayir’in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach arasında LNG anlaşması imza altına alındı.

3 yıl uzatıldı

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir ziyareti kapsamında gerçekleşen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi İkinci Toplantısı’na katıldık. Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi SONATRACH arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye Cezayir’den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek. Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

35 yıllık anlaşma

14 Nisan1988 tarihli alım satım anlaşması ile birlikte SONATRACH, BOTAŞ'a LNG tedarik etmeye başladı. Yıllar içinde yenilenen anlaşma, Ekim 2024’te sona eriyordu. BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ve Sonatrach Genel Müdürü Rachid Hachichi arasında imzalanan son anlaşma ile bu süre 2027’ye uzatıldı. Anlaşma kapsamında Türkiye, Cezayir’den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG ithal edecek.

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