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'Türkiye ile Rusya, ortak savaş uçağı üretebilecek kapasiteye sahip'

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Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü,Ortak 5. nesil savaş uçağı üretimi konusunda karar alınması halinde Türkiye ve Rusya, önemli sonuçlar elde edebilecek teknoloji ve sanayi altyapısına sahip" dedi.
'Türkiye ile Rusya, ortak savaş uçağı üretebilecek kapasiteye sahip'

 Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türkiye ile yürütülen S-400 hava savunma sistemleri, ortak savaş uçağı üretimi, askeri-teknik ve diğer sanayi sektörlerindeki projelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya ile Türkiye arasında 5. nesil savaş uçağı üretimi için uzun bir istişare sürecine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kladov, "Böyle büyük bir proje için tarafların yalnızca ilgisi yeterli değil, aynı zamanda ortak çalışmak için hazır olmaları da gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ortak savaş uçağı üretiminin "ciddi" bir karar olduğunu belirten Kladov, "Ancak böyle bir karar alınırsa, Rusya ve Türkiye'nin bu projenin uygulanmasında önemli sonuçlar elde etmek için yeterli teknoloji ve sanayi altyapısına sahip olduğundan eminim." diye konuştu.

'S-400'LERİN TESLİMATI 2019'DA

Helikopter ve doğalgaz türbin motorlarının yapımı gibi sivil sanayi alanlarında Türkiye ile iş birliğine uzun süredir devam ettiklerini anımsatan Kladov, "S-400 anlaşmasının, ülkelerimiz arasındaki askeri-teknik iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek için önemli bir adım olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Farklı yeni sanayilerde de iş birliğimizi geliştirmemizin önünde bir engel görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, S-400'lerin teslimatını öne çekmek istediğini anımsatan Kladov, "İlk sistemin Türkiye'ye 2019'da teslim edilmesini planlıyoruz. S-400'ler, havadan gelebilecek neredeyse tüm tehditleri bertaraf edebileceğiniz, dünya üzerinde eşi olmayan bir savunma sistemi" dedi.

 

Kladov, S-400'lerin Türkiye ile ortak üretimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Bu konuda çok ciddi teknolojilerden bahsediyoruz. Böyle bir üretim organizasyonuna hazırlanılması için belirli bir zamana, uygun malzemelerin tedarikine, teknik altyapıya ve insan kaynaklarına ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE MADEN VE TIPTA YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP'

Türk pazarının, Rosteh için öncelikli pazarlardan biri olduğunun altını çizen Kladov, "Yalnızca savunma sanayisi değil, özellikle de sivil sanayi için yüksek teknoloji konusunda teklif edebileceğimiz şeyler var." ifadesini kullandı.

 Türkiye'nin Türkiye Uzay Ajansı'nı kurmaya yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kladov, şöyle devam etti:

"Alt kuruluşumuz Rosoboronexport, Türk uydusu Turksat-4A'nın fırlatılmasında yer almıştı. Dahası, Türkiye'nin coğrafi konumunu ve bölgesel madencilik sanayisini göz önünde bulundurduğumuzda, madencilik konusunda da önerebileceğimiz teknolojilere sahibiz. Şvabe holdingimiz ise yüksek teknoloji tıbbi ekipmanlar üretimine yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm bu sektörlerin Türkiye'de yüksek bir potansiyele sahip olduğuna eminim."

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