Türkiye ile Yunanistan anlaştı: Ege’yi ortak tanıtalım

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme sürecinin adımlarının atılmasının ardından turizmde en çok ziyaretçi gönderen ülkelerle temasları sıklaştırmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis ile yaptığı görüşmede, Ege Denizi’nin güvenli bir destinasyon olarak öne çıkarılması değerlendirilerek ortak bir tanıtım kampanyası yapılması için söz kesildi.

Sınırların açılmasıyla birlikte en çok ziyaret edilen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alması için yakın temaslara başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bu kapsamda Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Yakın gelecekte ve orta vadede insanların çok uzun mesafeli destinasyonları tercih etmeyeceklerinden hareketle, özellikle Avrupalı turistlerin bu süreçteki psikolojik etkiyle daha yakın destinasyonlara yöneleceklerinin belirtildiği görüşmede, Ege Denizi’nin güvenli bir destinasyon olarak öne çıkarılabileceği vurgulandı.