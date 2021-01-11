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Türkiye Resmi Gazetesi'nde Bugün (11.01.2021)

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Türkiye Resmi Gazetesi'nde Bugün (11.01.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

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