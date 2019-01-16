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Türkiye 'Siber Yıldızları'nı arıyor: Dereceye girenlere Cumhuriyet Altını verilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile USOM tarafından koordine edilen Siber Yıldız 2019 yarışması bu yıl 1 Şubat’ta düzenlenecek. Dereceye girenlere Cumhuriyet Altını verilecek.
Türkiye 'Siber Yıldızları'nı arıyor: Dereceye girenlere Cumhuriyet Altını verilecek

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından organize edilen Siber Yıldız 2019 için geri sayım başladı. Siber alanda potansiyeli olan gençleri ve yetenekli uzmanları keşfetmek için düzenlenen Siber Yıldız yarışmasının 2.'si bu yıl 1 Şubat'ta yapılacak.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile USOM tarafından koordine edilen Siber Yıldız 2019'da yarışmacı olmak isteyenler bireysel katılımcı olabildikleri gibi en fazla dört kişiden oluşan gruplar şeklinde de yarışabilecekler.

​Adaylar, yarışma için açılan ‘siberyildiz.com' sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kayıt olan yarışmacılar, yarışmanın başlayacağı tarihe kadar açık olacak test sorularını çözebilecekler. Yarışmanın başladığı tarihte soruların bir kısmı tüm yarışmacılara açılacak, belirli puanlara erişen yarışmacılar için yeni sorular açılacak.

'İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK VE BİR TAM GÜN SÜRECEK'

İnternet üzerinden yapılacak ve bir tam gün sürecek olan yarışmada dereceye giren 15 yarışmacıya Cumhuriyet Altını ödülü verilecek.

Birinciye 10, ikinciye 5, üçüncüye 3 ve dereceye giren diğer yarışmacılara ise birer adet Cumhuriyet Altını verilecek olan Siber Yıldız'da ayrıca ilk 100'e girenler de Siber Talimhane'ye katılabilecek.

Yarışma ile ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Gençler, siber dünyadaki yeteneğinizi gösterme vakti geldi! Bilginizin ve hızınızın yarışacağı Siber Yıldız 2019 başlıyor. 24 saat içerisinde soruları çözüp bayrağı yakalayan yetenekler, 2019'un siber yıldızı olacak" dedi.

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