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Türkiye Ticaret Bakanı yarın KKTC'ye geliyor

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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan beraberindeki geniş bir heyetle birlikte  çalışma ziyareti için yarın ülkemize geliyor.
Türkiye Ticaret Bakanı yarın KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan beraberindeki geniş bir heyetle birlikte  çalışma ziyareti için yarın ülkemize geliyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başbakan Yard. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı şunları söyledi; KKTC ile Türkiye arasında yapılan ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve gümrük mevzuatını aynileştirmek istiyoruz. Bu ziyarette yapılacak yuvarlak masa toplantısında sektör temsilcileri de görüşlerini dile getirecekler. Burada yapılacak bu çalışma ziyareti sonrasında önümüzdeki günlerde iki ülke arasında daha önce imzalanmış olan Kıyı Ticaret Anlaşmasını güncelleyeceğiz" dedi…

Türkiye’den gelecek heyette şu isimler yer alacak:

Rifat Hisarcıklıoğlu            TOBB Başkanı

İsmail Gülle                        TİM Başkanı

Bendevi Palandöken         TESK Başkanı

Abdulkadir Akgül               TESKOMB Başkani

Abruhrahman Kaan           MÜSİAD Başkani

Mİthat Yenigün                  TMB Başkanı

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