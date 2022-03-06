  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Türkiye ve ABD Arasında Ukrayna Görüşmesi

»
Türkiye ve ABD Arasında Ukrayna Görüşmesi
Türkiye ve ABD Arasında Ukrayna Görüşmesi

TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir diyalog yoluyla derinleştirilmesine yönelik ortak irade teyit edildiği, bazı konularda devam eden görüş ayrılıklarına rağmen, Türkiye ve ABD'nin, ekonomik ve ticari ilişkiler, terörizmle mücadele, askeri/savunma işbirliği dahil geniş bir olumlu gündeme sahip olduğunun altı çizildiği belirtildi.

“YAKIN EŞGÜDÜM İÇİNDE OLUNMASININ ÖNEMİ VURGULANDI”

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Biden arasında mutabık kalındığı üzere, iki ülke arasında stratejik bir diyalog mekanizmasının hayata geçirilmesini teminen önümüzdeki dönemde atılacak somut adımlar istişare edilmiştir.

* Ukrayna konusunda, RF’nin bu ülkeye karşı saldırısını reddettiğimiz ve bu kabul edilemez saldırının durdurulması çağrısında bulunduğumuz teyit edilmiştir.

* Türkiye ile ABD'nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerinin teyit edildiği görüşmede, yaşanan krizin çok boyutlu etkilerinin yönetilmesi ve diplomatik bir çözümün desteklenmesi için yakın eşgüdüm içinde olunmasının önemi vurgulanmıştır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna Lideri Zelenskiy İle Erdoğan Arasında Kritik Görüşme04 Mart 2022 Cuma 20:53
  • Türkiye'de Vakalar Açıklandı04 Mart 2022 Cuma 20:04
  • Türkiye’ye Girişlerde Yeni Corona Düzenlemesi04 Mart 2022 Cuma 18:55
  • Isparta'da kar nedeniyle okullarda yarın da eğitim yapılmayacak03 Mart 2022 Perşembe 21:16
  • Isparta'da kar nedeniyle okullarda yarın da eğitim yapılmayacak03 Mart 2022 Perşembe 20:55
  • Tarkan: Bu Vatanın Doğası, Toprağı Sizin Malınız Değildir02 Mart 2022 Çarşamba 22:44
  • Tosuncuk'un 10 Milyon Dolarlık Mal Varlığına El Konuldu02 Mart 2022 Çarşamba 22:31
  • Uzmanlar Yeni Corona Kararlarını Değerlendirdi: Yıkıma Götürebilir02 Mart 2022 Çarşamba 21:48
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı02 Mart 2022 Çarşamba 21:40
  • Mücadele Bundan Sonra Aşıyla Verilecek02 Mart 2022 Çarşamba 18:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti