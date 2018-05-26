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Türkiye ve ABD Menbiç haritasını belirledi

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Suriye konulu Türkiye - ABD Çalışma Grubu Menbiç konusunda yol haritasının ana hatlarını belirledi
Türkiye ve ABD Menbiç haritasını belirledi

Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun ikinci toplantısı Ankara'da Cuma günü gerçekleşti.  

Görüşme sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "tarafların Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediği” bildirildi.

Menbiç, NATO müttefiki Türkiye ve ABD'nin arasında anlaşmazlığa neden olmuştu. Türkiye, ABD tarafından desteklenen, PKK’nın uzantısı ve terör örgütü olarak gördüğü PYD/YPG kontrolündeki güçlerin Menbiç'ten çekilmesini talep etmiş, ancak ABD bu talebi reddetmişti. Menbiç konusunda taraflar arasındaki görüşmeler uzun zamandır devam ediyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ortak çalışma grubunun hazırladığı tavsiyeleri görüşmek üzere 4 Haziran'da bir araya gelmesi bekleniyor.

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