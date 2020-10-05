Türkiye ve NATO'dan ortak açıklama

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basın açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 'Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Doğu Akdeniz'deki olaylardan sonra, kendi milli çıkarlarımız ve Kıbrıs Türkleri için adımlarımızı attık, atıyoruz.

NATO'nun bir insiyitafi oldu. Biz müttefikler arasında bir kazanın olmasını istemeyiz. Yunanistan'ın tavrı ilk günlerde olumsuzdu.

Yunanistan'ın savaş gemilerini göndermesinden sonra bir gerginlik oldu. Yunanistan'ın da artık bu toplantılara katıldığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Stoltenberg'e de teşekkür ediyoruz.

Polonya'nın desteğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Afganistan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var. Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik, kalıcı ateşkes için sarfettiğimiz çabalarla ilgili bilgi verdik.

Terörle mücadelede NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler.

Bugün bazı müttefikler PKK/YPG'ye destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Genel sekretere sitemlerimizi ilettik bu konu ile ilgili. Üye ülkelere iletmesi için. Patriot ya da başka hava savunma sistemini alamadığımız için S-400 aldık.

Bu elzem ihtiyacımızın karşılanması gerekiyordu. Bunun anlaşılması gerekiyor. Diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda da müttefiklerin zorluk çıkarmaması gerekiyor. NATO'nun yurtdışı misyon ve çalışmalarına en çok katkı sağlayan müttefiklerden bir tanesiyiz.

STOLTENBERG'İN AÇIKLAMALARI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir." dedi.

Stoltenberg, Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'da bulunmaktan ve Bakan Çavuşoğlu ile yeniden görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Stoltenberg, sıcak karşılama için de teşekkür etti.

Türkiye'nin NATO'nun "ortak güvenliğine" büyük katkılarda bulunduğunu dile getiren Stoltenberg, "Türkiye müttefiklerle, ortaklarla salgın sürecinde Kovid-19'a karşı mücadelemize çok önemli destek sağlayarak katkıda bulunmuştur." diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada da barış için gereken koşulların sağlanması hedefleniyor. Aynı şekilde Kosova ve Irak'taki misyonlarımıza da büyük katkıda bulunuyorsunuz ve terörle mücadelede çok büyük bir rol oynuyorsunuz. Türkiye değer verdiğimiz bir müttefiktir ve NATO'ya çok farklı şekillerde katkıda bulunuyor."

SORU-CEVAP

(Ermenistan'ın saldırıları)

Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Sıkışan Ermenistan sivilleri hedef alıyor. Ermenistan sivillere saldırıyla savaş suçu işliyor.

Stoltenberg: Durumu çok dikkatli şekilde takip ediyoruz. Net çağrıda bulunuyoruz. Hemen savaşın durdurulması. Barışçıl müzakereye dayanan bir çözümün bulunması. Tüm taraflar çatışmayı bir an önce durdurmalı