  • BIST 1.156
  • Altın 476,910
  • Dolar 7,7674
  • Euro 9,1349
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

Türkiye ve NATO'dan ortak açıklama

»
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basın açıklaması yaptı.
Türkiye ve NATO'dan ortak açıklama

Bakan Çavuşoğlu, başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 'Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Doğu Akdeniz'deki olaylardan sonra, kendi milli çıkarlarımız ve Kıbrıs Türkleri için adımlarımızı attık, atıyoruz.

NATO'nun bir insiyitafi oldu. Biz müttefikler arasında bir kazanın olmasını istemeyiz. Yunanistan'ın tavrı ilk günlerde olumsuzdu.

Yunanistan'ın savaş gemilerini göndermesinden sonra bir gerginlik oldu. Yunanistan'ın da artık bu toplantılara katıldığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Stoltenberg'e de teşekkür ediyoruz.

Polonya'nın desteğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Afganistan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var. Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik, kalıcı ateşkes için sarfettiğimiz çabalarla ilgili bilgi verdik.

Terörle mücadelede NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler.

Bugün bazı müttefikler PKK/YPG'ye destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Genel sekretere sitemlerimizi ilettik bu konu ile ilgili. Üye ülkelere iletmesi için. Patriot ya da başka hava savunma sistemini alamadığımız için S-400 aldık.

Bu elzem ihtiyacımızın karşılanması gerekiyordu. Bunun anlaşılması gerekiyor. Diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda da müttefiklerin zorluk çıkarmaması gerekiyor. NATO'nun yurtdışı misyon ve çalışmalarına en çok katkı sağlayan müttefiklerden bir tanesiyiz.

STOLTENBERG'İN AÇIKLAMALARI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir." dedi.

Stoltenberg, Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'da bulunmaktan ve Bakan Çavuşoğlu ile yeniden görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Stoltenberg, sıcak karşılama için de teşekkür etti. 

Türkiye'nin NATO'nun "ortak güvenliğine" büyük katkılarda bulunduğunu dile getiren Stoltenberg, "Türkiye müttefiklerle, ortaklarla salgın sürecinde Kovid-19'a karşı mücadelemize çok önemli destek sağlayarak katkıda bulunmuştur." diye konuştu. 

Stoltenberg, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Burada da barış için gereken koşulların sağlanması hedefleniyor. Aynı şekilde Kosova ve Irak'taki misyonlarımıza da büyük katkıda bulunuyorsunuz ve terörle mücadelede çok büyük bir rol oynuyorsunuz. Türkiye değer verdiğimiz bir müttefiktir ve NATO'ya çok farklı şekillerde katkıda bulunuyor."

SORU-CEVAP

(Ermenistan'ın saldırıları)

Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Sıkışan Ermenistan sivilleri hedef alıyor. Ermenistan sivillere saldırıyla savaş suçu işliyor.

Stoltenberg: Durumu çok dikkatli şekilde takip ediyoruz. Net çağrıda bulunuyoruz. Hemen savaşın durdurulması. Barışçıl müzakereye dayanan bir çözümün bulunması. Tüm taraflar çatışmayı bir an önce durdurmalı

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB'den Faaliyetlere İlişkin Bilgilendirme Yapıldı05 Ekim 2020 Pazartesi 10:03
  • Twitter, Abdulkadir Selvi’nin hesabını askıya aldı05 Ekim 2020 Pazartesi 09:26
  • Azerbaycan'ın Topraklarını Kurtarmak İçin Başlattığı Operasyonun 8'inci Gününde Yaşananlar05 Ekim 2020 Pazartesi 08:52
  • 24 yıl sonra bulduğu biyolojik babasından 351 bin lira tazminat aldı04 Ekim 2020 Pazar 21:52
  • GATA Başhekim Yardımcısı: “Boşanmak yerine 2. eşi alın”04 Ekim 2020 Pazar 21:37
  • Çoban kaybolan ineklerini drone ile buluyor04 Ekim 2020 Pazar 20:38
  • Davutoğlu'ndan AYM açıklaması: Bunların tek bildiği şey kapatmak, AYM bir hükümet sistemi kurumu değil04 Ekim 2020 Pazar 18:20
  • Türkiye-Yunanistan arasında yapılması planlanan toplantı ertelendi04 Ekim 2020 Pazar 17:50
  • Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir04 Ekim 2020 Pazar 17:45
  • Van'da ihbar sonrası durdurulan minibüste 72 sığınmacı bulundu, sığınmacılardan ikisi havasızlıktan yaşamını yitirdi04 Ekim 2020 Pazar 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti