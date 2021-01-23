Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’tan ekoloji örgütleri ekolojik yıkım ve savaş tehlikesine karşı biraraya geldi

Üç ülkeden örgütün ortak kampanyası hem savaşı ham de iklim felaketini durdurmayı amaçlıyor ve bu amaçla bir basın toplantısı düzenliyor.

Aralarında YKP’nin olduğu 68 örgüt tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bizler, “Kazma Bırak – Μας σκάβουν τον λάκκο” kampanyası bileşeni 68 ekoloji örgütü olarak, hem savaşa hem de iklim felaketine hayır demek için bir araya geldik.

Bir yandan Yunanistan ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz’in kontrolü için rekabet dönem dönem bizleri savaş tehdidi ile karşı karşıya bırakırken, diğer yandan bölgede fosil yakıt rezervlerinin yer üstüne çıkarılması girişimleri ekolojik yıkımı hızlandırmaktadır.

Bu sürecin beraberinde getirdiği ekolojik yıkım ve savaş tehdidine karşı, Kardak/ Imia krizinin Yirmi beşinci yıldönümünde Türkiye – Yunanistan – Kıbrıs ortak kampanyasında yer alan kolektiflerin kampanyayı tanıttıkları çevrimiçi bir basın toplantısı düzenliyoruz.

Kampanyamızı duyuracağımız ve kendimizi tanıtacağımız bu toplantıya katılarak;

Bizim sesimizi başka ekoloji örgütlerinin duymasını sağlayarak kampanyayı büyütmemize destek olmanızı,

Sesimizin bir kulağa daha erişerek Doğu Akdeniz’den fosil yakıt çıkartılmasının zenginlik değil, daha fazla küresel ısınma anlamına geldiğini duymasını sağlamanızı diliyoruz.

İnternette yayınlanacak basın toplantısı 26 Ocak Salı günü Kıbrıs saati ile saat 11’de başlayacak. Ecehan Balta’nın moderatörlüğündeki toplantıya Türkiye’den Onur Yılmaz, Yunanistan’dan Emmanuela Terzopoulou, Kıbrıs’tan Murat Kanatlı ve Myrto Skouroupathi konuşmacı olarak katılacak. Zoom platformundan yapılacak basın toplantısına katılımcı olmak için şu linkten kayıt yaptırmak gerekiyor. Basın toplantısı youtube’dan canlı yayınlanacak ve tüm konuşmaların Türkçe simültane çevirisi yapılacak.