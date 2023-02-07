Türkiye'de 10 İlde OHAL ilan edildi.

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Erdoğan: Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız.

Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır.

Halihazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. Yurt içi ve yurt dışında gelen ilave ekiplerle bu sayı artıyor.

Depremden kurtulan felaketzedelerin barınmadan giyeceğe, ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşıma tedbirlerini adım adım hayata geçiriyoruz.

Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahip. Kış şartları sebebiyle deprem bölgesine arama kurtma ekip ve ekipmanları ile yardım malzemelerinin ulaştırılmasında zorluklar yaşanıyor. Zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden yolları kullanmamasını, telefon görüşmelerini de acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorum.

İçişleri ve TSK'ya mensup güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel, arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.

TSK, kara unsurlarındaki binlerce personelin yanı sıra, deniz kuvvetlerimizin 10 gemisi, hava kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil tüm imkanları ile arama kurtarma tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır.

Emniyet zaten tüm unsurlarıyla sahada. Jandarma, binlerce uzman personelin yanında, 26 kargo uçağı ile, sahil güvenlik komutanlığımız gemi ve botlarıyla her yerde görev başındadır. Güvenlik korucuları da çalışmalara katılmaktadır.

Depremin etkilerinin hızlı ve detaylı tespiti için İHA'larımızı da devreye aldık. Ülkemizin dört bir yanından binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye akın etmektedir. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz ellerindeki yardım malzemelerini bölgeye göndermektedir.

Şu anda 3549 vefatımız var.