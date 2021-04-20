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SON DAKİKAToplam 7625 test yapıldı, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlandı,

Türkiye'de 61 bin 028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti. Böylece, pandeminin başından bu yana en yüksek ölüm sayısı oldu.
Türkiye'de 61 bin 028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Böylece, pandeminin başından bu yana en yüksek ölüm sayısı oldu.

Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 400 bine dayandı. 

Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. 346 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu, 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinden bu yana en yüksek ölüm bildirilmiş oldu.

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