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Türkiye’de 90 Can Kaybı, 17 bin 426 Yeni Vaka

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Türkiye’de 90 Can Kaybı, 17 bin 426 Yeni Vaka
Türkiye’de 90 Can Kaybı, 17 bin 426 Yeni Vaka

Türkiye'nin 22 Mart 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 866 Covid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 184 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 561 bin 848 doza yükseldi.

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