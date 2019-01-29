Türkiye'de Adli Tıp:'Kadın erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir'

Ankara’da bir plazanın 20’nci katından atılarak öldürüldüğü belirtilen üniversite öğrencisi Şule Çet’le ilgili yürütülen soruşturmada iddianame kabul edilmişti.

Ancak iddianamede Şule Çet‘in failleriyle ilgili raporda “Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir” yazılması tepki çekti.

Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım sosyal medya hesabında ‘Bu raporu düzenleyen bir adli tıp uzmanı. Bu raporu düzenleyen belki bir baba. Şule’nin yaşadıkları senin de başına gelirse biz senin gibi davranmayacağız. Senin de hakkını sonuna kadar savunacağız’ açıklaması yaptı.

İddianamede Şule Çet‘in cinsel saldırıya maruz kaldığı ve plazadan atılarak öldürüldüğü belirtildi. Çağatay A. ve Berk A’nın kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada tutuklu sanıklar 6 Şubat 2019 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ankara’da Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarımı öğrencisi Şule Çet, 9 Mayıs’ta sabaha karşı saat 04.00 sıralarında lüks bir plazanın 20’nci atılarak öldürüldü. Çağatay A. ve Berk A, ifadelerinin ardından ilk önce serbest bırakıldı, ancak daha sonra kamuoyu baskısı ve ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle cinayet şüphesiyle tutuklandılar.

Şule’nin otopsisinde 9 parmağının tırnak altında Çağatay A’ya ait DNA izleri bulundu. Ayrıca cinsel saldırıya uğradığı ve kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı madde tespit edilmişti.