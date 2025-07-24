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Türkiye’de altı noktada alevlerle mücadele sürüyor

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Türkiye’de Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karabük ve Manisa’da devam eden orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Türkiye’de altı noktada alevlerle mücadele sürüyor

-Bilecik

Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına dördüncü gününde müdahale sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede yangın nedeniyle daha önce dört köy tahliye edilmişti. Dün iki köy daha boşaltıldı.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar, Bursa'dan da görüldü.

Öte yandan, Bilecik'teki yangın nedeniyle geçici olarak gecikme yaşanan Ankara ve İstanbul YHT seferlerinin dün gece yarısından itibaren yeniden başladığı bildirildi.

-Sakarya'da ikinci yangın

Henüz mevcut yangın kontrol altına alınmamışken, Sakarya Geyve'den bir yangın haberi daha geldi.

Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasındaki ormanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Arazinin dik ve eğimli olması, karadan müdahaleyi güçleştirdi.

-Eskişehir

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün başlayan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'a sıçradı.

Yangına karadan ve havadan müdahale için ekipler seferber oldu.

- Safranbolu

Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu ve Ovacık'ta 10 köy boşaltıldı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

-Manisa

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

-Dikili

İzmir'in Dikili ilçesinde çöplükte çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Çöplük alanda dün öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra çevredeki makilik alana sıçradı.

Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

 

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