  • BIST 1.485
  • Altın 434,246
  • Dolar 7,2391
  • Euro 8,7767
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKACovid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

Türkiye'de aşılananların sayısı 2 milyonu aştı

»
Türkiye'de aşılananların sayısı 2 milyonu aştı
Türkiye'de aşılananların sayısı 2 milyonu aştı

Yeni tip Koronavirüsle mücadele kapsamında CoronaVac aşısının Türkiye genelinde uygulanmaya başlanmasının 19'uncu gününde aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

"Koronavirüs Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Türkiye'ye 30 Aralık'ta getirilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisinin depolanma, dağıtım ve uygulama süreçleri sorunsuz ilerledi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda muhafaza edilen aşılardan rastgele alınan numuneler, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında analiz edildi.

Daha sonra aşılar Bakanlığa ait iklimlendirmeli, eksi 20 ila artı 20 derece arası ayarlanabilir sıcaklıkta, aşı ve ilaç taşımaya uygun 60-90 metreküp hacmindeki frigorifik araçlarla belirlenen güzergah ve rota planlaması dahilinde 81 ile ulaştırıldı.

Tamamı canlı takip edilebilen araçların sıcaklığı, konumu ve içindeki ürünlerin tüm ayrıntıları nakil sırasında dakika dakika izlendi.

İllere ulaştırılmasının ardından soğuk hava depolarında koruma altına alınan aşılar, bölge ihtiyaçlarına uygun 1, 5, 8 ve 13 metreküp hacimlerindeki frigorifik araçlarla şehirlerin tüm noktalarına dağıtıldı.

Türkiye'nin aşılama konusundaki tecrübesi, güçlü ve yaygın sağlık alt yapısı sayesinde, ülke genelinde aşılamaya başlanmasının 19'uncu gününde saat 10.00 itibarıyla 2 milyon 3 bin 325 kişiye CoronaVac aşısı uygulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin’de köpeklere özel kafe: Menüde biftekten pasta var31 Ocak 2021 Pazar 23:36
  • Başak Demirtaş: Yaşadıklarımız sadece Selahattin'le ilgili değil; Boğaziçi öğrencilerine, TTB'ye, barolara da 'terörist' deniyor31 Ocak 2021 Pazar 22:12
  • İzmir’de bir müzisyen, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti31 Ocak 2021 Pazar 21:57
  • Türkiye'de 6 bin 562 yeni vaka31 Ocak 2021 Pazar 20:14
  • Kurt, ayı, vaşak, ceylan ve kaçak avcılar fotokapanlara yakalandı31 Ocak 2021 Pazar 18:39
  • Cemil Çiçek, AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına uyulması gerektiğini söyledi31 Ocak 2021 Pazar 18:17
  • Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu31 Ocak 2021 Pazar 17:55
  • Berat Albayrak'ın atadığı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları görevden alındı31 Ocak 2021 Pazar 17:54
  • Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim31 Ocak 2021 Pazar 17:41
  • Sözcü yazarı Çölaşan: Türkiye adeta tek şahıs tarafından sıkıyönetimle yönetilen bir ülkeye dönüştü31 Ocak 2021 Pazar 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti