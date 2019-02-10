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Türkiye'de, askerlikte yeni dönem

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Bedellinin kalıcı hale getirileceği yeni askerlik sisteminin detayları ortaya çıktı. Yeni sistemde bedelliden yararlananlar bir ay askerlik yapacak.
Türkiye'de, askerlikte yeni dönem

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğin sürekli hale getirileceği öngörülüyor. Bedelliden yararlananlar bir ay askerlik yapacak. Üniversite mezunları yedek astsubaylık yapabilecek. Lise mezunları için askerlik süresi 9-12 ay olacak.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre,  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan ve zorunlu askerlikte köklü değişiklikler getirecek yeni sistemin detayları ortaya çıkmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlıkları devam eden yeni askerlik sisteminin ortaya çıkan detayları şöyle:

Mevcut sistemde ihtiyaç duyulduğunda bedelli askerlik uygulaması yapılıyor. Bunun için de her seferinde yasa çıkarmak gerekiyor. Yeni dönemde bedelli askerlik sistemin parçası olacak ve sürekli uygulanacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes yararlanabilecek.

BEDELLİDE YAŞ SINIRI KALKACAK

Yapılan uygulamalarda belli bir yaş sınırı konuluyor ve bunun altında kalanlar yararlanamıyordu. Yeni sistemde bedelli uygulamasında yaş sınırı olmayacak. Askerlik yaşına gelen yani 20 yaşından sonra herkes bundan yararlanabilecek.

Bedelliden yararlanan herkesin bir aylık zorunlu askerlik süresini kışlada geçirmesi ve askerliğin temelini alması planlanıyor. Bu süre içinde askerliğin tüm kuralları öğretilecek. Bir kişi önce askerliğe başlayacak. İlk bir ayın sonunda bedelliden yararlanmak istediğini belirtip parasını yatırabilecek.

Bedelliden ücretin nasıl belirleneceğine ilişkin birkaç seçenek bulunuyor. Bedelli için yasaya bir rakam konulması ve bunun her yıl yeniden değerleme oranlarına göre arttırılması, askeri ücret ya da yedek subay maaşının '... katı kadardır' gibi bir oran konulması düşünülüyor. Ancak henüz hangi seçeneğin olacağı netleşmedi.

Türkiye' her yıl 200-300 bin kişi askerlik çağına geliyor. Nüfus artış hızı da dikkate alınarak, 5'er yıllık projeksiyonlar yapılacak ve asker alımları planlanacak.

ÜNİVERSİTELİLERE YEDEK ASTSUBAYLIK TERCİHİ

TSK her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. İhtiyaçtan fazla üniversite mezunları için yedek astsubaylık tercihi getirilecek.

Yedek astsubaylara ücret ödenecek. Askerlik süresi de yedek subay ile aynı olacak. Meslek yüksek okulları mezunlarının da yedek astsubay uygulamasından yararlandırılması planlanıyor. Üniversite mezunlarına ücretli yedek astsubaylığın yanısıra 6 aylık kısa dönem askerlik seçeneği de sunulacak.

LİSE MEZUNLARINA 9-12 AY ASKERLİK

Lise mezunları için 9 veya 12 ay askerlik süresi tartışılıyor. Ama bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri ve eğitim almaları öngörülüyor.

Bu kişiler sigorta kapsamına alınacak ve belli bir ücret ödenecek. Aileleri de genel sağlık sigortasından yararlanacak.

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