Türkiye’de bayram süresince 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “4 günlük bayram süresince 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Bu hafta kabine toplantısının en önemli konusunun Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Salgınla mücadelemiz başarı ile sürüyor. Ancak bizim sadece salgının üzerinden gelmemiz yetmiyor. Tamamen ortadan kalkması tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya kapatıp salgının bitişini bekleyemeyiz" dedi.

Maske, mesafe ve temizliğin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan, salgın bilançosuna ilişkin, "Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Cam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Cam bizi Sakura Japonyay'ı temsil etmesini istedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde tedbir, teşhis, tedavi konusunda ciddi birikime sahip olduk. Hasta, ölüm oranımızın düşüklüğü, vakaların yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz, yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor. Artık Koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf şekilde paylaşılan veriler oranların yatay şekile geçtiğini gösteriyor. Normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağı inerek sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirleri çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.”

BAYRAM SÜRESİNCE 81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs salgınına karşı alınan kararlara ilişkin, "Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde husus yayınlandı. İş yerlerinin giriş saati kullanım alanı, müşteri sayısını gösteren bilgilendirme asılacaktır" diye konuştu.

Erdoğan kararlarla ilgili şunları kaydetti:

“Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.”

Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz. 60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

CAMİLER İBADETE AÇILIYOR

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerin ibadete açılacağını vurgulayan Erdoğan, "Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz" dedi.

OKULLAR EYLÜL AYINDA AÇILACAK

Erdoğan, bu sene okulların faaliyete geçmeyeceğini açıklayarak, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır" dedi.

Erdoğan, kreşler ve bakımevlerlerinin 15 Haziran'da faaliyete geçeceğini kaydetti.

"ÜLKEMİZDEN YURTDIŞINA DÖVİZ KAÇIRANLARA ASLA MERHAMETLİ OLMAYACAĞIZ"

Erdoğan, Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlar ve döviz fiyatlarının yükselişine ilişkin şunları kaydetti:

“Türkiye diğer alanlarla birlikte ekonomide de uğradığı saldırıya karşı mücadele etmektedir. 2018 Ağustos'unda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde bu atağı boşa çıkarmayı başardık. Bu saldırıların ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. Ülkemize karşı bu tür kumpaslara girişenlere bunun bedelini ödetiyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak bu alçak oyunlara dahil olanları takip ediyoruz. Ülkemizden yurtdışına döviz kaçıranlara asla merhametli olmayacağız.”