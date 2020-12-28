  • BIST 1.439
  • Altın 448,305
  • Dolar 7,4179
  • Euro 9,0614
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

Türkiye’de Brüt asgari ücret 3577 TL...%21,56 artış KKTC’de ne olacak ?

» »
Türkiye'de 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş...KKTC'de Asgari Ücret tespit komisyonu çalışmalarına hala devam ediyor. Ne oranda bir artış olacağı merak konusu.Bu ay içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor
Türkiye’de Brüt asgari ücret 3577 TL...%21,56 artış KKTC’de ne olacak ?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücretini brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu. Asgari ücret desteği de bu sene tüm işletmeler için 75 lira olarak devam edecek.

"İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk" diyen Bakan Selçuk, "2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de dikkate alınmıştır" dedi.

Türk-İş ise asgari ücret kararına, "Hükûmetin ve patron kesiminin bu kararına muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. Artış yeterli değil, milyonlarca işçiyi zor günler bekliyor. İşçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak" diyerek tepki gösterdi.

2021 asgari ücret tablosu

Brüt asgari ücret: 3.577,50

Net asgari ücret: (Bekâr çocuksuz): 2.825,90

Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan): 2.879,57

Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan+1 çocuklu): 2.919,81

Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan+2 çocuklu): 2.960,06

Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan+3 çocuklu): 3.013,72

Bu yıl toplantıyı salgın nedeniyle internet üzerinden yaptıklarını belirten Selçuk, 18 yılda asgari ücret reel olarak bir buçuk kat arttığını savundu. Sosyal koruma olan asgari ücretin, ücretler arasında en alt sınır olduğunu söyleyen Selçuk, bu seviye altında ödeme yapılmamasını güvence altına alma görevi üstlendiklerini söyledi. Asgari ücretin sadece ücretleri değil sosyal yardımların kapsamından ödenen primlere kadar her şeyi etkilediğini dile getirdi. Asgari ücret desteğini 75 TL olarak sürdüreceklerini belirten Selçuk, Ocak ayı itibariyle geçerli olacak net asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş  olduğunu açıkladı.

Tepki yağdı

2021 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medyadan muhalefet partileri ve ekonomistler başta olmak üzere pek çok kesimden rakama tepki yağdı. CHP'li Mahmut Tanal, "Vatandaşın payına düşen acı reçete!" derken; ekonomist Mustafa Sönmez de "Vicdanlar kara, insaf, izan kör!" ifadelerini kullandı.

KKTC'de durum ne?
KKTC'de Asgari Ücret tespit komisyonu çalışmalarına hala devam ediyor. Ne oranda bir artış olacağı merak konusu.Bu ay içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor
 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğul Canatalay:Herkesin saygıyla kabul etmesi lazım28 Aralık 2020 Pazartesi 19:46
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gürkut :“Hızlı test kitleri yanlış sonuç verebilir”28 Aralık 2020 Pazartesi 19:34
  • HP'den Kişmir'e bir dava daha...28 Aralık 2020 Pazartesi 19:26
  • Hangi ülkelerden KKTC'ye posta gidebiliyor-gelebiliyor?28 Aralık 2020 Pazartesi 19:22
  • Zorlu Töre'nin oğlu:“Her türlü oyunu kurdunuz, her türlü entrikayı çevirdiniz. Yazıklar olsun”28 Aralık 2020 Pazartesi 19:10
  • HP'li Rogers,Kişmir'i yazdığı bir yazıdan kaynaklı savcılığa verdi28 Aralık 2020 Pazartesi 18:59
  • Restaurantçılar Birliği:Yine “güçlü” zannettiğiniz sermayenin yanında oluyorsunuz…28 Aralık 2020 Pazartesi 18:51
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Polis Müdürü Akar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı28 Aralık 2020 Pazartesi 18:12
  • Resmiye Canaltay, UBP’nin Meclis Başkan adayı olarak seçildi28 Aralık 2020 Pazartesi 18:11
  • Onlarca ülkeye posta gönderimi ve alımı yapılmayacak!28 Aralık 2020 Pazartesi 18:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti