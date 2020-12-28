Türkiye’de Brüt asgari ücret 3577 TL...%21,56 artış KKTC’de ne olacak ?

Türkiye'de 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş...KKTC'de Asgari Ücret tespit komisyonu çalışmalarına hala devam ediyor. Ne oranda bir artış olacağı merak konusu.Bu ay içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücretini brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu. Asgari ücret desteği de bu sene tüm işletmeler için 75 lira olarak devam edecek.

"İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk" diyen Bakan Selçuk, "2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de dikkate alınmıştır" dedi.

Türk-İş ise asgari ücret kararına, "Hükûmetin ve patron kesiminin bu kararına muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. Artış yeterli değil, milyonlarca işçiyi zor günler bekliyor. İşçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak" diyerek tepki gösterdi.

2021 asgari ücret tablosu Brüt asgari ücret: 3.577,50 Net asgari ücret: (Bekâr çocuksuz): 2.825,90 Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan): 2.879,57 Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan+1 çocuklu): 2.919,81 Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan+2 çocuklu): 2.960,06 Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan+3 çocuklu): 3.013,72

Bu yıl toplantıyı salgın nedeniyle internet üzerinden yaptıklarını belirten Selçuk, 18 yılda asgari ücret reel olarak bir buçuk kat arttığını savundu. Sosyal koruma olan asgari ücretin, ücretler arasında en alt sınır olduğunu söyleyen Selçuk, bu seviye altında ödeme yapılmamasını güvence altına alma görevi üstlendiklerini söyledi. Asgari ücretin sadece ücretleri değil sosyal yardımların kapsamından ödenen primlere kadar her şeyi etkilediğini dile getirdi. Asgari ücret desteğini 75 TL olarak sürdüreceklerini belirten Selçuk, Ocak ayı itibariyle geçerli olacak net asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı.

Tepki yağdı

2021 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medyadan muhalefet partileri ve ekonomistler başta olmak üzere pek çok kesimden rakama tepki yağdı. CHP'li Mahmut Tanal, "Vatandaşın payına düşen acı reçete!" derken; ekonomist Mustafa Sönmez de "Vicdanlar kara, insaf, izan kör!" ifadelerini kullandı.

KKTC'de durum ne?

KKTC'de Asgari Ücret tespit komisyonu çalışmalarına hala devam ediyor. Ne oranda bir artış olacağı merak konusu.Bu ay içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor

