Türkiye'de bu kış, uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 16 azaldı

Türkiye'de kış mevsiminde uzun yıllar yağış ortalaması, normaline göre yüzde 16, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar kış mevsimi (aralık, ocak, şubat) yağış ortalaması 204,4 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de bu kış 171,4, geçen yılın kış mevsiminde ise 233,5 milimetre yağış düştü.

Böylece Türkiye'de kış yağışlarının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 16, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azaldığı hesaplandı.

Bu mevsimde yağışlar, normalin ve geçen yıl kış mevsimindekilerin altında gerçekleşti. Kış mevsiminde yağışlar Konya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerinde yer yer yüzde 40’ın üzerinde azaldı. Yağışlar İzmir çevreleri, Kuzey Ege ve Trakya’nın tamamında ise yüzde 40’ın üzerinde arttı.

Bu kış en fazla yağış 405 milimetre ile İzmir'de, en az yağış 61 milimetre ile Iğdır'da ölçüldü.

Kışın normaline göre en fazla yağış azalması ise yüzde 48 ile Ardahan’da kayıtlara geçti.

Geçen yılla kıyaslandığında yağışlar en fazla Marmara ve Ege bölgelerinde arttı.

Marmara Bölgesi haricinde tüm bölgelerde kış mevsimi yağışları normaline göre azaldı.