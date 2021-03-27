  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Türkiye'de bu kış, uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 16 azaldı

»
Türkiye'de kış mevsiminde uzun yıllar yağış ortalaması, normaline göre yüzde 16, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azaldı.
Türkiye'de bu kış, uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 16 azaldı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar kış mevsimi (aralık, ocak, şubat) yağış ortalaması 204,4 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de bu kış 171,4, geçen yılın kış mevsiminde ise 233,5 milimetre yağış düştü.

Böylece Türkiye'de kış yağışlarının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 16, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azaldığı hesaplandı.

Bu mevsimde yağışlar, normalin ve geçen yıl kış mevsimindekilerin altında gerçekleşti. Kış mevsiminde yağışlar Konya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerinde yer yer yüzde 40’ın üzerinde azaldı. Yağışlar İzmir çevreleri, Kuzey Ege ve Trakya’nın tamamında ise yüzde 40’ın üzerinde arttı.

Bu kış en fazla yağış 405 milimetre ile İzmir'de, en az yağış 61 milimetre ile Iğdır'da ölçüldü.

Kışın normaline göre en fazla yağış azalması ise yüzde 48 ile Ardahan’da kayıtlara geçti.

Geçen yılla kıyaslandığında yağışlar en fazla Marmara ve Ege bölgelerinde arttı.

Marmara Bölgesi haricinde tüm bölgelerde kış mevsimi yağışları normaline göre azaldı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lüks sitede haşema yasağına 7 bin lira ceza!27 Mart 2021 Cumartesi 09:17
  • 2020'nin en pahalı uçak bileti açıklandı: Tek yön 15 bin 034 lira26 Mart 2021 Cuma 23:56
  • Türkiye'de Otobüslerde bilet kampanyası: Yan koltuk yüzde 50 indirimli26 Mart 2021 Cuma 23:19
  • Avrasya Tüneli'nde doğum yaptı: 2 kişi girdiler 3 kişi çıktılar26 Mart 2021 Cuma 23:05
  • Bahçedeki eşini domuz zannedip öldürdüğünü iddia eden koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim26 Mart 2021 Cuma 22:37
  • Türk Tabipleri Birliği: Sağlık Bakanlığı başarısız olduğunu kabul etmeli ve tüm sorumlular istifa etmeli26 Mart 2021 Cuma 22:35
  • Pervin Buldan: HDP öyle kolay kapatılacak bir parti değil26 Mart 2021 Cuma 22:16
  • Tazminatlarını alamadıklarını belirttiler; eski patronlarına son sözlerini cenaze namazında söylediler: "Hakkımızı helal etmiyoruz"26 Mart 2021 Cuma 22:02
  • İki elti aynı anda, aynı adama kaçtı!26 Mart 2021 Cuma 21:50
  • Koronavirüs: Türkiye'de son 24 saatte 29.081 vaka, 153 vefat kaydedildi26 Mart 2021 Cuma 20:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti