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Türkiye'de Diyanet Vakfı, icraya verdiği esnaftan ödeyemediği kirayı faiziyle istemiş

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Türkiye'de Diyanet Vakfı, icraya verdiği esnaftan ödeyemediği kirayı faiziyle istemiş
Türkiye'de Diyanet Vakfı, icraya verdiği esnaftan ödeyemediği kirayı faiziyle istemiş

Bir yılı aşkın süredir devam eden Koronavirüs pandemisinde alınan kapatma kararları en çok küçük esnafın cebini yaktı. Bingöl'de Hacı Hıdır Camii Pasajında Diyanet Vakfı’na ait olan dükkânlarda kiracı olan esnaf, aylardır kepenk açamadığı için siftah dahi yapamadıklarını ve kiralarını ödeyemedikleri için icralık olduklarını söyledi. Diyanet Vakfı tarafından gönderilen icra tebligatına tepki gösteren esnaf, “Diyanet Vakfı icraya vermeden önce tarafıma yazılı ya da sözlü hiçbir bildirimde bulunmadı. Herhangi bir evrak gelmedi. Bundan 3 ay önce Diyanet tarafından aranıp kiraların çok biriktiğini, kiraların ödenmemesi durumunda icraya vereceklerini söylediler. Ben de ‘Zaten iş yok. Dükkânlar kapalı’ dedim. Bunun üzerine arayan kişi ‘Biz maaşlarımızı sizin vereceğiniz kiralardan alıyoruz’ dedi. Bu muhabbetten sonra telefonu kapattık. Bu konuşmadan 3 ay sonra icraya verildim” dedi.

Artıgerçek’ten Remzi Budancir imzalı habere göre, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Sontepe’ye gönderdiği 13 Nisan 2021 tarihli tebligatta, söz konusu dükkanın 6 aylık kira bedeli istendi. Kira bedeli olarak bin 650 TL’nin ödenmesinin istendiği tebligatta, toplam alacağın icra gideri yanı sıra, vekalet ücretinin asıl alacağa işleyecek yüzde 9 yasal faizi ile birlikte istendi. Esnafa biriken kiranın ödenmesi için ise 7 gün süre tanındı.

“Dükkân Kapalı, İş Yok” diyen Esnaf: Bunu dedikten sonra icraya verildim

Artı Gerçek’e konuşan Muammer Sontepe, e-Devlet’ten baktığında sadece bir tane değil, birden fazla haciz işleminin başlatıldığını gördüğünü söyledi. Pasajda bulunan dükkânının pandemi döneminde kapalı olduğunu anlatan Sontepe, Diyanet Vakfı gibi bir kurumundan, normal şartlarda Ramazan ayında esnafa destek beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Diyanet Vakfı ya da Diyanet kurumu başka bir çözüm yolu sunmadı. Zekat, fitre istemeyi çok iyi biliyor ama iş esnafa yardıma gelince hiçbir şekilde yardım etmiyor.”

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