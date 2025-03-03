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Türkiye'de enflasyon yüzde 40'ın altına indi

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TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi.
Türkiye'de enflasyon yüzde 40'ın altına indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamını açıkladı

Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında olacak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi.

Ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 3 civarında artacağını tahmin ediyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 40'a gerilemesi öngörülüyordu.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Ocakta aylık enflasyon yüzde 4,53 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye inmişti.

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19 artmıştı. Yıllık artış ise yüzde 45,35 olarak gerçekleşmişti.

Türk-İş'in açıkladığı mutfak enflasyonu ise şubatta yüzde 5,39'luk artış kaydetmişti.

GÖZLER FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Enflasyon verisinin ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, politika faizi için perşembe günü toplanacak.

Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürülmesi bekliyor.

Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 30 bandına oturmuş durumda...

TCMB, ocak ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti.

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