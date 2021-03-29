Türkiye'de İçkiden alınan vergi, yedi bakanlığın bütçesini geçti

2020 yılında içki satışından, yedi bakanlığın aynı yıl bütçeden aldığı paydan fazla vergi tahsil edildiği ortaya çıktı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 ile 2020 yıllarında içki satışından sırasıyla 14.7 milyar lira ve 16.5 milyar lira özel tüketim vergisi tahsil edildiğini açıkladı.

Geçen yıl içkiden toplanan vergi aşağıda sıralanan bakanlıkların merkezi bütçeden aldığı paydan fazla:

İçişleri Bakanlığı 9 milyar 672 milyon 218 bin TL

Dışişleri Bakanlığı 4 milyar 631 milyon 723 bin TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 milyar 319 milyon 102 bin TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 milyar 127 milyon 247 bin TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 milyar 939 milyon 333 bin TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 milyar 827 milyon 733 bin TL