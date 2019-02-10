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Türkiye'de İlk Genel Seçim Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar

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AREA Araştırma, 12 büyükşehirde, 2 bin 60 kişiye "Bugün milletvekili seçimleri olsa kime oy verirsiniz?" diye sordu. Seçmenin %37,1'i AK Parti'ye derken, yüzde 25,2'si CHP'ye oy vereceğini söyledi.
Türkiye'de İlk Genel Seçim Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar

"Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Ocak 2019" AREA Araştırma tarafından yayınlandı. AREA Araştırma Türkiye'de seçmen davranışlarını incelediği bir anket yaparken, ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ

Ankette, Ocak ayı gündem konuları 12 büyükşehirde, 2 bin 60 kişiye soruldu. Araştırmaya göre, Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi olurken, dış politikada da hükümete güven duyulmadığı ifade edildi.

HDP'LİLERİN YÜZDE 8,8'İ KENDİSİNİ ATATÜRKÇÜ GÖRÜYOR

 

Araştırmada, MHP'li ve HDP'li seçmenlerin kendisini "Atatürkçü" olarak tanımladığı oran ise dikkat çekti. "Politik kimlikler" kısmında, MHP seçmeninin yüzde 12'si kendisini Atatürkçü olarak görürken, HDP seçmeninin ise yüzde 8,8'i kendisini Atatürkçü olarak tanımlıyor.

12 PUANLIK FARK

Bugün milletvekili seçimleri olduğu takdirde vatandaşların yüzde 37,1'i AKP'ye oy vereceğini ifade ederken, yüzde 25,2'si ise CHP'yi işaret etti. Ayrıca, kararsızların sayısının fazla olması da dikkat çekti.

HDP VE İYİ PARTİ YAKIN

İYİ Parti ile HDP arasındaki oy oranı yakınlığı çarpıcı bir sonuç olarak ortaya çıktı. Ankete katılanların 12,3'ü İYİ Parti derken, 12,2'si ise HDP'ye oy vereceğini söyledi. Ankete katılanların 11,6'sı ise MHP'ye oy vereceğini belirtti.

İşte o anketin sonuçları;

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