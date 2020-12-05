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Türkiye’de iPhone 12 stokları dakikalar içinde tükendi

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iPhone 12 modelleri perakendecilere dağıtıldı. En yeni iPhone’lar satışa çıkışından dakikalar sonra tükendi.
Türkiye’de iPhone 12 stokları dakikalar içinde tükendi

iPhone 12 modelleri perakendecilere dağıtıldı. En yeni iPhone’lar satışa çıkışından dakikalar sonra tükendi. Perakendeciler bir sonraki parti için bir ay sonrasına tarih verdi. iPhone 12’lerin Türkiye serüveni işte böyle başladı…

iPhone 12 stokları kısa sürede eridi

Bugün itibarıyla en yeni iPhone’lar operatör mağazaları ve teknoloji marketlerindeki yerini aldı. 9.999 TL ile 19.999 TL arasında değişen fiyatlarla satılan  iPhone 12 modelleri ilk fazda kısıtlı adette dağıtıldı ve stoklar dakikalar  içinde tükendi. Şu an çok sayıda e-ticaret sitesinde de en  yakın üç hafta sonrasına tarih verilen iPhone 12’lerin sadece Pro modelinin yüksek kapasiteli seçenekleri stokta kaldı. 

Mağazalar 1 ay sonrasına tarih verdi

Yüzlerce kullanıcı iPhone 12 modeli için geç kaldı. Mağaza personellerine yeni iPhone’lar için danışan tüketiciler en yakın bir ay sonrası için tarih alabildi. 9.999 TL’den başlayan iPhone 12 modellerinin kısa süre içinde bitmiş olması yeni telefonun fiyatına dair eleştirileri boşa çıkarmış oldu. Öte yandan ekonomik dalgalanmaların yaşandığı ülkemizde iPhone 12’lere gösterilen ilgi de dikkatlerden kaçmadı.

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