Türkiye'de Koronavirüs: 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi!

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, veri tablosunu şu notla paylaştı:

"Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır."