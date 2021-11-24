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Türkiye'de kur dalgalanmasını manipüle edenlere soruşturma!

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Türkiye'de, döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ederek, halka sokağa çıkma çağrısı yaptıkları belirlenen 271 hesap ile ilgili yasal işlem başlatıldı.
Türkiye'de kur dalgalanmasını manipüle edenlere soruşturma!

TC Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

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