Türkiye'de Medyada hakkında en çok nefret söylemi üretilen grup Suriyeliler oldu

Hrant Dink Vakfı’nın 2019 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan dört aylık Medyada Nefret Söylemi İzlenmesi raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre Yeni Akit, 4 ayda 100 nefret söylemiyle ilk sırada yer aldı. Rapora göre geçen 4 ay içinde hakkında en fazla nefret söylemi üretilen grup Suriyeliler oldu.

Hrant Dink Vakfı, Medyada Nefret Söylemi İzlenmesi raporunun 2019 sonucunu paylaştı. Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırmasının 2019 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan dört aylık döneminde ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 1299 köşe yazısı ve haber tespit edildi.

14 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup/kategori sayısı kadar (birden fazla defa) incelendi ve bin 313 yazıya ulaşıldı. İncelenen tüm yazılarda 46 farklı grup hakkında bin 575 adet nefret söylemi içeriği bulundu.

Rapora göre, en fazla nefret söylemi içeren 'gazete' Yeni Akit oldu. ‘Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2018 Raporu’nda da 284 nefret söylemiyle birinci sırada yer alan Akit, 2019 raporunda 100 nefret söylemiyle birinci oldu.

Akit'ten sonra en fazla nefret söylemi içeren gazeteler ve haber/köşe yazısı sayısı şöyle sıralandı: