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Türkiye'de şarbon krizi büyüyor

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Aydın Nazilli’de şarbon vakası görüldüğü ve 3 kişinin karantina altına alındığı iddia edildi. Gölcük’te üç mahalle ise 3 haftalık geçici karantinaya alındı
Türkiye'de şarbon krizi büyüyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 3 kişinin vücutlarında aşırı derecede kaşıntı ve yara şikâyetiyle hastaneye başvurduğu ve şarbon teşhisi konularak karantina altına alındığı iddia edildi.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada iddiaları yalanlayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Halk arasında ve bazı dijital mecralarda ilimiz Nazilli ilçesinde hastaneye gelen 3 kişiye ‘şarbon’ teşhisi konulmuş gibi bir söylenti dolaşıyor. Bu bilgi kesinlikle doğru bir bilgi değildir. Şarbon vakası bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Bırakın Nazilli ilimizi ve Aydın il genelindeki resmi sağlık kuruluşlarımızı il genelindeki özel sağlık kuruluşları ve muayenehanelere bile gelmiş böyle bir vaka yoktur.”

Gölcük’te de geçici karantina

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Lütfiye Köyü’ndeki bir besi çiftliğinde bulunan hayvanların bazılarında da şarbon virüsü tespit edildi. Yapılan tespit sonrasında Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bölgeye giderek inceleme yaptı. İncelemenin ardından Selimiye, Lütfiye ve Sofular köyleri karantina altına alındı. Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köylerde halkın tedirginliği sürerken, karantina kapsamında hayvanların aşılandığı belirtildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, hastalığın olmadığını ileri sürerek, “tedbir amacıyla” karantinanın uygulandığını söyledi. Altıntaş, “Bizim bölgemizde ne hastamız ne bu konuyla ilgili bir müracaatımız ne de ölen bir hayvanımız var. Yaptığımız çalışma tedbir amacıyla yapıldı. Bizim aşılamalarımız var, bunlar devam ediyor. Şarbona karşı her zaman tedbirler alınıyor, şu anda aşılama devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Karantina üç hafta devam edecek” diye konuştu.

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