Türkiye'de seçime doğru... İşte son anket!

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 31,9

AKP yüzde 29,1



İyi Parti yüzde 10,5



HDP yüzde 10,2



MHP yüzde 7



DEVA yüzde 2,1



TİP yüzde1,6

Memleket Partisi yüzde 1,6



Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5



Zafer Partisi yüzde 1

Saadet Partisi yüzde 0,9



Gelecek Partisi yüzde 0,8



DP yüzde0,5

Diğer 1,3



Ankette katılımcılara “Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu da yöneltildi. Sonuçlara göre yüzde 53,5 Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu; yüzde 39,7 Recep Tayyip Erdoğan; yüzde 2,9 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce; yüzde 2 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan; yüzde 1,4 ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan; yüzde 0,5 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek.

Ankette ayrıca Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın 2. tura kalması durumunda yüzde kaç oy alacağı da soruldu.

Buna göre; Kılıçdaroğlu yüzde 57

Erdoğan yüzde 43 oranında oy alıyor.

Avrasya Araştırma’nın anketine göre ittifak oy oranları da şöyle: Millet İttifakı yüzde 46,7; Cumhur İttifakı yüzde 36,3; Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 11,8; diğer ittifaklar yüzde 5,2.