  • BIST 1.095
  • Altın 468,370
  • Dolar 7,2859
  • Euro 8,5607
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

Türkiye'de son dönemde sıkça kullanılan kavram: Mavi Vatan

»
Türkiye'de son dönemde sıkça kullanılan kavram: Mavi Vatan
Türkiye'de son dönemde sıkça kullanılan kavram: Mavi Vatan

Oruç Reis sismik araştırma gemisine Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor.

Mavi Vatan, Türkiye'nin çevresinde özellikle de Ege ve Akdeniz'deki deniz sınırlarını belirleyen bir kavramdır.

Türkiye, Libya ile yaptığı anlaşmayla Akdeniz'deki sınırlarını ilk kez uluslararası meşruiyet zeminine oturtmuş, "Mavi Vatan"ın bir kesiminin sınırlarını dünyaya duyurmuştur.

Mavi Vatan'ın Yunanistan ve diğer ülkelerle olan sınırı ise hala tartışmalı ve hala çözülmeyi bekliyor.

TÜRKİYE HAKLARINI ÖDÜN VERMEDEN KORUYOR

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Ege ve Kıbrıs adasındaki Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1960’lı yıllardan bu yana geliştirdiği politikalar, günümüzde tüm Doğu Akdeniz’i Türk denizciliğine kapatmayı, enerji kaynaklarından Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün en ufak bir pay almamasını hedefleyen seviyeye ulaşmış durumda.

Türkiye ise Doğu Akdeniz’de yabancı devletlerin deniz yetki alanlarındaki hukuk dışı faaliyetlerini engellemeye yönelik 2002’de attığı ilk adımı, 2006 yılında başlattığı Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile perçinledi. 2016 yılına kadar 14 yılda 14 izinsiz araştırma gemisi faaliyeti engellendi.

Son bir yılda ise altı araştırma ve bir sondaj gemisinin yine Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyette bulunma girişimleri Türk Deniz Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuka uygun şekilde akamete uğratıldı. Türkiye 2019 yılında Doğu Akdeniz sahasında araştırma gemileri, savaş gemileri ve insansız hava araçlarıyla haklarını Yunanistan, GKRY, Mısır ve İsrail’in kurduğu ittifaka karşı ödün vermeden koruyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yargıtay'dan emsal karar: 10 yılı geçen nafaka alacakları silinecek10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:38
  • Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İnce, Kılıçdaroğlu'ndan çok daha yüksek oy alır10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:24
  • Kılıçdaroğlu Yeni MYK'sını Belirledi10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:10
  • ORC Araştırma'nın anketinden: 'İnce parti kursa oy verir misiniz?10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:52
  • Soylu: Yarın tüm Türkiye’de salgınla ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceğiz10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:38
  • ‘Türkiye’yi Doğu Akdeniz’e hapsedecek hiçbir girişime onay vermeyiz’10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:08
  • Türkiye'de Koronavirüs | 15 kişi daha hayatını kaybetti, 1182 yeni vaka tespit edildi09 Ağustos 2020 Pazar 20:57
  • Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor09 Ağustos 2020 Pazar 20:16
  • Oktay: Mersin Limanı Lübnan’ın hizmetinde09 Ağustos 2020 Pazar 15:02
  • Konya'da iş yerinde doğal gaz patlaması! (Gelişme)09 Ağustos 2020 Pazar 14:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti