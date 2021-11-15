Türkiye'de yabancılara konut satışı ocak-ekim döneminde yüzde 38 arttı!

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 5 bin 893'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ekimde toplam 137 bin 401 konut satıldı. Bu dönemde yabancılar 5 bin 893 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 12,1 artış kaydetti.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu

Yabancılara konut satışlarında, ekimde ilk sırayı 2 bin 464 satışla İstanbul aldı. Bu kenti sırasıyla 1385 konut satışıyla Antalya, 359 satışla Ankara izledi.

Ekimde İran vatandaşları Türkiye'den 1265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konutla Irak, 543 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları takip etti. Yıl başından bu yana yapılan satışlarda da ilk sıraları İran, Irak ve Rusya vatandaşları aldı.

Euronews.