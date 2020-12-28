Türkiye'de 'Yılın Hekimi' seçilmişti: Radyoloji uzmanı doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş koronavirüs sebebiyle 50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Durmuş 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Ancak mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Yavuz Durmuş'un cenazesi için hastanede tören yapılacağı öğrenildi. Yavuz'un aynı hastanedeki mesai arkadaşları kendi kurmuş olduğu Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve İnme Merkezine isminin verilerek anısının yaşatılmasını istedi.

Yılın Hekimi Ödülü'nü Bakan Koca'nın elinden aldı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş'un geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

Dr. Yavuz Durmuş’un görev yaptığı hastanenin başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Covid 19 mücadelesinde en önde yer alırken, hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.