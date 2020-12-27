Türkiye'de yoğun bakımlar hâlâ dolu

TC Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs vaka sayılarında azalma olduğunu açıklasa da tabip odalarının başkanları ve yöneticileri, yoğun bakımların hâlâ dolu olduğunu belirtiyor. Tabip odalarının yöneticileri, “Vaka sayılarındaki düşüş yoğun bakımlara yansımıyor, yoğun bakımlarda hala yer yok” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre, günlük vaka sayısında düşüş olsa da hastanelerin yoğun bakım servisleri hâlâ alarm veriyor.



BirGün’e konuşan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Giresun, Denizli, Isparta-Burdur ve Antalya Tabip Odalarının başkanları ve yöneticileri, vaka sayısında düşüş olmasına karşın yoğun bakım servislerinin hâlâ dolu olduğunu ve yoğun bakımlarda yer bulunamadığını anlattı.



VAKA SAYISI 2-3 BİN CİVARINDA



İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Recep Koç, kentteki son durumu şöyle anlattı:



“İstanbul’daki vaka sayılarında Kasım ayı başlarında bir artış yaşanmaya başladı. Kasım ayının 16’sından itibaren ay sonuna kadar günde en az 12 bin vaka vardı. Günde 12 bin vaka olduğu için acil servisler, yoğun bakım servisleri ve poliklinikler doldu. İktidar özel hastaneleri de pandemi hastanesi ilan etmediği için bütün yoğunluk kamu hastaneleri ile üniversite hastanelerinde yaşandı. Bu süreçte 112’ye ulaşılamadı, hastalara acil servislerde yatakların boşalmasını bekledi. Kasım ayı sonuna kadar bu durum böyle devam etti.

Biz Kasım ayının başından itibaren tam kapanma tavsiyesinde bulunduk. Çünkü hastanelerdeki yoğunluğunu azaltmanın başka yolu yoktu. Bu yanlış sağlık politikası Aralık ayına kadar devam etti. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla vaka sayısı 12 binlerden önce 5 - 6 binlere düştü, şimdi de 2 -3 bine kadar düştüğünü tahmin ediyoruz. Hastanelerimizde şu an bir rahatlama oldu ama yoğun bakımlarımız hala dolu.”



DÜŞÜŞ YOĞUN BAKIMLARA YANSIMADI



Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemur ise başkentteki son duruma ilişkin şunları söyledi:



“Ankara’daki vaka sayılarında da düşüş var. Hastanelerdeki yoğun bakımlarda ise bir azalma yok maalesef. Kapatılan hastaneler tekrar açılıyor, bazı yerlerde ek yoğun bakımlar yapılıyor çünkü burada yatan hasta sayılarında düşüş yok. Vaka sayılarında düşüş yoğun bakımlara yansımış değil maalesef.”



HÂLÂ BEŞ KİŞİDEN BİRİ POZİTİF



“Vaka sayıları düşse bile, ölüm sayıları hâlâ azalmadı ve yoğun bakımlardaki doluluk oranı İzmir için kritik seviyelerde” diyen İzmir Tabip Odası (İTO) Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı ise şöyle konuştu:



“İzmir’de son süreçte günlük pozitiflik oranı yüzde 35’lerden yüze 20’lere düşmüş durumda. Vaka sayılarında düşüş olduğu rakamlara yansıdı ama hala beş kişiden biri pozitif. Bir düşüş var evet fakat asıl dikkat edilmesi gereken yoğun bakımlar.”



REHAVETE KAPILMAMALIYIZ



Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman ise kentteki son durumu şu ifadelerle anlattı: “Vaka sayılarında azalma var ama rehavete kapılmamalıyız. Yataklar dolu ama acilde yatak boşalmasını bekleyen hastamız yok. Evde takip edilen çok sayıda hasta var hala.”



Giresun Tabip Odası Selami Oktay ise “Kentimizde bir durağanlaşma oldu. Elbette yoğun bakımlar hala dolu ama iyileşen hasta sayısı da iyi bir seviyede. Evlerde yine aile hekimleri tarafından takip edilen hasta sayısı çok fazla.”



KAPASİTE ARTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR



Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin: “Antalya’da yeni hasta sayısında bir miktar düşüş var ama yatak doluluklarımız azalmadı. Yoğun bakımlarımız hala dolu. Hastalarımızın yoğun bakımda kalma süresi çok uzun. Hala yeni yataklarla kapasite artırmaya çalışıyorlar. Test sayısı azaldığı için mi vaka sayısı azaldı? Soru da hala yanıtsız. Biz hala tam kapanma öneriyoruz.”



TESTLERİN YÜZDE 10’U POZİTİF



Isparta-Burdur Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Musa Bacaksız:



Ben aile hekimiyim ve Eğirdir’de görev yapıyorum. Biz aile sağlı merkezinde (ASM) toplam yedi hekimiz. Aralık ayı başında benim ve diğer hekim arkadaşların takip ettiği hasta sayısı 100’lere çıkmıştı ama sistemden bugün baktığımda takipli hasta sayım 15’e kadar düştü. Isparta Merkez’de de aynı durum söz konusu yani bu bölgede genel olarak vaka sayılarında fark edilir şekilde bir düşüş var. Bahsettiğim dönemde günlük olarak yapılan testlerin neredeyse yüzde 50’si pozitif çıkarken bu oran bugünlerde yüzde 10’lara kadar düşmüş durumda. Ancak hastanede yatan hasta sayılarında bir azalma yok. Yoğun bakımlarda hala ciddi bir doluluk oranı var.



Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay:



“Vaka sayıları Denizli’de de azaldı. Testlerin pozitif çıkma oranı günlük yüzde 45’lere kadar çıkmıştı. Bugünlerde yüzde 25’lere kadar düştü. Denizli’de günlük beş bin test yapılıyordu. Pozitif vaka sayısı 2 bin 500’lere kadar çıkmıştı. Şimdi bu rakam bin 250’lere kadar düştü. Ayı zamanda test için başvuranların sayısında da yarı yarıya bir azalma var. Bazı illere farklı olarak Denizli’deki hastanelerde bu hafta rahatlama başladı diyebilirim.”

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100 testin 20’si pozitif



Rize’de acil hemşiresi olarak çalışan A. Z. acillerin yoğun bakım servisi gibi çalıştığını, sekiz yataklı acilde sadece bir günde dört yatağın entübe hasta ile dolduğunu belirtti. Mesai arkadaşlarının da birer birer Covid-19’a yakalandığını belirten A.Z “Sadece bir doktor günde en az 100 hastaya test yapıyor, en az 20’si pozitif çıkıyor. Acilde çalışan çok sayıda doktor var bir azalma söz konusu değil. Haftanın yedi günü nefes almadan çalışıyoruz” dedi.

(Birgün)