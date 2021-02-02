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Türkiye'de YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan yüz yüze öğretime geçiş için 'acil görüş' istedi

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'ndan üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin 'acil görüş' bildirilmesini istedi.
Türkiye'de YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan yüz yüze öğretime geçiş için 'acil görüş' istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'ndan üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin 'acil görüş' bildirilmesini istedi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.

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