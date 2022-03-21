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Türkiye’deki devrimci hareketi konu alan “Kopuş” belgeseli, Lefkoşa’da gösterildi

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Kopuş, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Konferans Salonu’nda Gelecek Gazetesi’nin düzenlediği etkinlikle Kıbrıs’taki izleyicileriyle buluştu.
Türkiye’deki devrimci hareketi konu alan “Kopuş” belgeseli, Lefkoşa’da gösterildi

Türkiye’deki devrimci hareketi konu alan “Kopuş” belgeseli, Lefkoşa’da gösterildi.

Kopuş, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Konferans Salonu’nda Gelecek Gazetesi’nin düzenlediği etkinlikle Kıbrıs’taki izleyicileriyle buluştu.

Bir belgesel dizisi olarak tasarlanan, devrimci hareketin 1970’li yılların başındaki gelişimini konu alan Kopuş, Türkiye’deki yayın organı Önsöz TV tarafından hazırlandı.

Gelecek Gazetesi Yayın Koordinatörü Yusuf Alkım, merakla bekledikleri belgesi Kıbrıs’taki izleyicilerle buluşturmaktan, devrimci hareketi bu tarihi yazanlardan dinlemekten mutlu olduklarını söyledi.

Gösterimin ardından belgesel yapım ekibinden Sena Sat ve Songül Yücel'in katılımıyla söyleşi düzenlendi; Sat’ın çizgi romanı “Daima” ile “Ayaklanmanın Gezi Hali”, Yücel’in “Hasat Zamanı”  kitapları okuyucu için imzalandı. 

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