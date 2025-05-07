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Türkiye'deki "Haberin Var Mı?" inisiyatifinden KKTC'li gazeteci Ayşemden Akın için imza kampanyası

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'Haberin Var mı?' inisiyatifi, Cemil Önal röportajlarının ardından tehdit edilen KKTC'li gazeteci Ayşemden Akın'a destek için imza kampanyası başlattı. İmza metninde Akın'ın can güvenliğinin sağlanması ve Akın'ı tehdit eden kişilerin yargıya sevk edilmesi
Türkiye'deki "Haberin Var Mı?" inisiyatifinden KKTC'li gazeteci Ayşemden Akın için imza kampanyası

'Haberin Var mı?' inisiyatifi, Cemil Önal röportajlarının ardından tehdit edilen KKTC'li gazeteci Ayşemden Akın'a destek için imza kampanyası başlattı. İmza metninde Akın'ın can güvenliğinin sağlanması ve Akın'ı tehdit eden kişilerin yargıya sevk edilmesi istendi.

Bir grup gönüllü gazetecinin basın özgürlüğü ihlallerine dikkat çekmek ve mesleki dayanışmayı büyütmek için kurduğu 'Haberin Var mı?' inisiyatifi, KKTC'li gazeteci Ayşemden Akın'a destek için imza kampanyası başlattı.

Bugün Kıbrıs gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Ayşemden Akın'ın, 2022 yılında öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 'finans müdürü' olarak bilinen Cemil Önal ile yaptığı röportajlar büyük ses getirmişti.

İddiaları tartışıldığı sırada Cemil Önal, Hollanda'da öldürüldü.

Bunun üzerine Ayşemden Akın da tehditler almaya başladı.

'Haberin Var mı?' inisiyatifi, yetkililere seslenerek Ayşemden Akın'ın can güvenliğinni sağlanması için gereğinin yapılmasını istedi.

Koruma taleplerine yanıt verilmedi

Kuzey Kıbrıs'taki Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ayşemden Akın’ın korunması için Girne ve Lefkoşa’daki polis birimlerine başvuruda bulunmasına rağmen başvuruya bugüne kadar yanıt verilmedi.

İmza metninde, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’ye bağlı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olduğu hatırlatılarak, yalnızca KKTC makamlarının değil, Türkiye’deki tüm yetkili mercilerin de Ayşemden Akın’ın can güvenliğinden sorumlu olduğu vurgulandı.

İmza kampanyasına katılan gazeteciler şu talepleri dile getirdi:

  • Ayşemden Akın’ın can güvenliği derhal sağlansın.
    Tehdit eden kişi ya da kişiler tespit edilip yargıya sevk edilsin.
    Türkiye’den adaya 3 kişinin gönderildiği iddiası etkin şekilde araştırılsın.
    Bugün Kıbrıs Gazetesi çalışanları için de güvenlik önlemleri alınsın.

"Tehdidi görmezden gelmek suça ortak olmaktır"

Meslektaşları, Akın’a yönelik tehdidin ciddiyetine dikkat çekerek, "Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızı korumamak, tehdidi görmezden gelmek suça ortak olmaktır" dedi.

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