Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı

Bakan Soylu, koruma altındaki Suriyeli sayısını açıkladı: 3 milyon 644 bin 342.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı. Soylu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısını ise 311 bin 968 kişi olarak açıkladı.

Soylu, 2019 yılının ilk beş haftasında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 6 bin 523 olduğunu bildirdi.