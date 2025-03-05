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Türkiye'den üzen haber... Saklambaç oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu

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İstanbul'da saklambaç oynayan çocuklar, boş arazide ölü bebek buldu. Çalışma başlatan polisler, 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek bilinçli şekilde düşük yaptığını ve ölü bebeği boş araziyeye üzerini taşla kapatarak bıraktığını belirledi.
Türkiye'den üzen haber... Saklambaç oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu

Olay saat 18.40 sıralarında Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü bebek buldu.

Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek için polis ekipleri inceleme başlattı.

Bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına aldı.

Anne P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"OYUNCAK BEBEK SANIYORLAR İLK BAŞTA"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ali Kalkan, "Çocuklar saklambaç oynadıkları sırada buraya geliyorlar. Biri aşağı iniyor, bakıyor. Orada çocuğu buluyorlar. İlk başta oyuncak bebek sanıyorlar. Dün akşam oluyor bu. Bu akşam da bir abi ambulansı arıyor. Ondan sonra polis falan geliyor, kaynıyor burası" şeklinde konuştu.

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